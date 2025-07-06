В Госдуме разъяснили, что произойдет с картами с истекшим сроком

В случае истечения срока годности банковской карты и отсутствия ее продления она будет заблокирована банком, рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Об этом пишет РИА Новости.

На этой неделе директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге сообщила, что Банк России рассматривает вопрос ограничения периода действия банковских карт с истекшим сроком.

«Если срок действия истек, самый верный способ — отправиться в отделение банка с паспортом и обновить карту либо перевести деньги на другие банковские карты, либо снять в кассе в банке», — отметил парламентарий.

По его словам, блокироваться будет не сам счет, а пластиковый платежный инструмент. Он уточнил, что эти меры связаны с борьбой с мошенниками.

Замена карты позволяет создать дополнительные меры безопасности, например обновить номера карты, изменить ПИН-код, констатировал Говырин.

По данным экспертов, банки сами будут сообщать держателям картам о необходимости перевыпуска, называть дальнейшие шаги. Они пояснили, что процедура замены будет предположительно бесплатной.

ЦБ ограничит работу карт с продлённым сроком годности

Специалисты уточнили, что средства не пропадут, так как хранятся не на карте, а на привязанном к ней счете, действие которого бессрочно. В случае блокировки карт банком деньги можно будет снять в отделении финансовой организации, для этого понадобится паспорт.

При перевыпуске у карты будут новые реквизиты (номер, срок действия, CVC-код), счет же останется прежним.