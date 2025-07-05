Счета будут замораживать

Начала действовать законодательная инициатива, позволяющая замораживать банковские счета лиц, подозреваемых в совершении диверсий, сообщает ИА DEITA.RU.

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Поправки внесены в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Авторы инициативы — члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы.

Теперь межведомственной комиссии предоставлена возможность блокировать денежные средства и имущество граждан, в отношении которых имеются подозрения о вовлечении в деятельность террористической направленности или участие в актах диверсии.

Инициатор нововведений, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, объяснил смысл поправки необходимостью усилить механизмы борьбы с преступлениями террористического характера и гарантировать невозможность использования активов злоумышленниками.

Заморозка счетов обеспечивает дополнительный инструмент контроля над лицами, потенциально опасными для национальной безопасности, предотвращая финансирование противоправных действий.