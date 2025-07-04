ФАС предложила брать за возврат ж/д билетов 10% от его стоимости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления Правительства РФ, предлагающий установить предельный сбор за возврат билета на поезд в размере 10 процентов от его стоимости.

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При этом перевозчик сможет понизить размер сбора и установить его в пределах от 0 до 10 процентов.

В службе отметили, что сейчас возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают большое количество билетов и сдают их в последний момент. Из-за этого другие пассажиры не могут планировать поездки.

До 2020 года комиссия за возврат железнодорожных билетов составляла порядка 250 рублей. С началом пандемии COVID-19 и введением ограничений участились случаи массовых отмен, особенно для организованных групп детей. В связи с этим сбор снизили до 1 рубля, с учетом индексации он составляет 3,2 рубля независимо от категории места (плацкарт, купе, СВ) или стоимости билета. Если сдавать билет не позднее чем за восемь часов до отправления, деньги возвращают в полном размере.

В ФАС напомнили, что перевозчики уже приняли меры для сокращения дефицита мест в поездах. Так, действует возможность использования «листа ожидания» при оформлении билетов.