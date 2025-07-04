Кабмин РФ приостановил начисление пеней по налогам для мобилизованных

Правительство России приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

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Уточняется, что призванные по мобилизации граждане на период военной службы освобождены от начисления пеней на имеющуюся задолженность по налогам и страховым взносам, предусмотренных Налоговым кодексом.

При этом мера будет действовать до 28-го числа включительно третьего месяца после дня окончания службы.

Постановление подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Оно распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и единственным учредителем. Документ касается правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года.

Отмечается, что данное решение является частью комплекса дополнительных мер поддержки для мобилизованных граждан и предпринимателей.

Ранее статс-секретарь – замминистра обороны России Анна Цивилева предложила Владимиру Путину распространить льготы на получение образования на вдов погибших в зоне специальной военной операции военных. Сегодня на данную меру могут рассчитывать только участники СВО и их дети.

Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что победа России в спецоперации на Украине обязательно случится. Он также указал, что участниками СВО гордится вся страна, и назвал их "нашими парнями".