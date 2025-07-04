Что означает отказ российских банков от продления карт Visa и Mastercard

Банк России предложил не продлять срок действия банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных до их ухода с российского рынка в 2022 году, обратил внимание аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его прогнозу, процесс пройдет плавно, и такие карты будут вытеснены полностью в ближайшие 1-2 года.

Отказ от продления срока действия карт объясняется унификацией и необходимостью постепенного вывода из обращения карт, которые формально продолжают использоваться, но давно не обслуживаются на международном уровне.

После ухода Visa и Mastercard ЦБ рекомендовал банкам продлить срок действия таких карт на неопределенный срок, чтобы избежать сбоев у клиентов, напомнил Чернов. Однако за два года значительная часть пользователей уже перешла на карты «Мир», поэтому эта рекомендация уже неактуальна.

«Отказ от Visa и Mastercard избавит банки от необходимости технически поддерживать устаревшие карты и повысит прозрачность для пользователей, особенно с учетом возможных отказов и ограничений в зарубежных сервисах», — пояснил аналитик.

Для рынка, как отметил эксперт, это логичный шаг, отражающий завершение переходного периода.

«В ближайшие годы “Мир” окончательно станет доминирующей системой в розничных платежах внутри страны. Для банков это упростит операционные процессы и снизит нагрузку на IT-инфраструктуру. На макроуровне это решение не окажет существенного влияния на финсектор, но может быть позитивно воспринято в контексте укрепления платежного суверенитета России, так как в перспективе это ускорит и поддержит развитие национальной платежной инфраструктуры», — добавил Чернов.

Процесс, как ожидает аналитик, пройдет плавно, без серьезных сбоев, а доля карт Visa и Mastercard продолжит снижаться вплоть до полного вытеснения в ближайшие 1-2 года.