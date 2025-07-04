Россияне стали реже пользоваться наличными

Доля безналичных платежей в России достигла 86,7 процента. О том, что граждане стали реже пользоваться наличными, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, ее слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Выступая на Финансовом конгрессе Центробанка (ЦБ), эксперт заявила, что платежная инфраструктура в стране продолжает развиваться: за год результаты превысили средний уровень среди стран «Большой двадцатки».

«Обеспеченность наших граждан количеством банкоматов, POS-терминалов за прошлый год увеличилась на восемь процентов и на сегодня превышает 5 миллионов устройств. Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на шесть процентов и почти за два года — на десять процентов», — пояснила Бакина.

Банк России перенес сроки начала массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года. В тот же день, уточнили в ЦБ, открыть инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты ими товаров и услуг предстоит торговым компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, которые являются клиентами указанных банков. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить внедрение нового формата валюты, отметив, что его использование должно быть массовым.