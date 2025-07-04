Деньги готовятся «жечь»: скорую девальвацию рубля предрекли эксперты

Риторика руководства Центрального банка России свидетельствует о его настрое на продолжение смягчения денежно-кредитной политики, начатой в июне этого года.

К такому выводу пришли аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты обратили внимание на то, что за последнее время официальными представители регулятора было сделано несколько заявлений, на основании которых можно судить о том, что ведомство готовится ещё раз снизить ключевую ставку на ближайшем заседании.

В частности, было сказано, что темпы замедления инфляции в России оказались выше, чем в изначальных расчётах. Это сигнал в пользу смягчения ДКП, т.к. именно устойчивое снижение данного показателя называется одним из главных условий уменьшения «ключа».

Кроме этого, были заявления и о том, что в сложившихся условиях Центробанк готов действовать более решительно и менять ставку рефинансирования с шагом вплоть до двух процентных пунктов. Это также говорит о том, что условия для дальнейшего снижения уже созрели.

При этом, как заметили аналитики, для рядовых россиян вероятное ослабление ДКП ЦБ обернётся тем, что часть их сбережений «сожжёт» сопутствующая этому процессу девальвация рубля. Всегда, когда снижается ключевая ставка, падает курс национальной валюты.

Это приводит к тому, что цены на импортные товары и продукты с зарубежными компонентами начинают расти в цене. Сбережения и доходы граждан в этот может обесцениваются за счёт снижения их покупательной способности. Вероятность такого развития событий постепенно повышается, о чём граждан и предупреждают эксперты.