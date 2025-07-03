Названа причина резкого подорожания обучения в вузах

Высшие учебные заведения могут самостоятельно устанавливать стоимость обучения по их программах, однако в Министерстве науки и высшего образования контролируют ситуацию. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев, комментируя РИА Новости информацию о том, в ряде вузов страны существенно возросла стоимость обучения.

© Московский Комсомолец

Заместитель министра сообщил, что Минобрнауки контролирует исполнение нормативных требований и не допускает нарушений.

«Что касается установление размера платы, то она исходит из спроса», – подчеркнул Афанасьев.

По его словам, размер обучение на платном отделении не меньше нормативного бюджетного финансирования, а на втором и последующих курсах стоимость должна повышаться не больше чем на процент инфляции.

Вместе с тем он отметил, что при неоправданно высоких ценах на обучение вузы рискуют «недополучить абитуриентов».

Ранее появилась информация, что в 2025 году стоимость обручения в вузах может вырасти на 20-30 процентов из-за увеличения нормативов затрат на одного студента.

На некоторых специальностях ряда высших учебных заведений цена за год обучения приближается к миллиону рублей.