С 1 июля в России вступили в силу новые тарифы на ЖКУ — от 8,6 до 21,1 процента в зависимости от региона. Насколько оправдано это повышение, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

— Цифры, на которые идет увеличение с 1 июля, касаются не всей нашей платежки, а только той ее части, которая связана с поставкой коммунальных ресурсов. <...> Большинство регионов до этих потолков (роста цен — прим. «ВМ») не дойдут, им установят тарифы ниже, — объяснила она.

Разворотнева добавила, что причиной повышения тарифов стал рост цен на энергоносители — газ вырос на 21 процент. Кроме того, причиной стала необходимость модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры, которая строилась в СССР и срок ее службы подошел к концу, сообщает Общественная Служба Новостей.

С 1 июля ФАС усилит контроль за изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране. Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев рассказал «Вечерней Москве», как понять, что начисления за ЖКУ неверные, и куда обращаться за перерасчетом.

В России подорожают услуги ЖКХ

При этом эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что ЖКУ в России не подорожают в ближайшие шесть месяцев.

Кроме того, депутаты Госдумы 17 июня приняли закон, переносящий крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца.