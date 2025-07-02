Конфликт России и Азербайджана может ударить по кошелькам простых россиян

Обострение отношений с Азербайджаном может привести к экономическим потерям для отдельных отраслей и регионов России. Такое мнение высказал директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

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Как заявил эксперт в комментарии "Ведомостям", Россия может потерять ведущего поставщика свежих томатов и хурмы в зимний период. Если Азербайджан прекратит поставки этих товаров на российский рынок, цены поднимутся, особенно в конце года.

В целом же на Азербайджан приходится лишь 0,6% внешней торговли России, поэтому для российской экономики нет угрозы существенных потерь. Однако, отметил Кнобель, есть риск проблем для поставщиков топлива, металла, зерна и техники, особенно для южных регионов России — для них Азербайджан был одним из основных и удобных покупателей благодаря минимальным логистическим затратам.

Геополитика постоянно влияет на экономическую ситуацию, затрагивая и обычных граждан. Например, в мае специалисты предупреждали, что конфликт между Индией и Пакистаном может привести к сокращению поставок в Россию ряда товаров. В частности, россияне могли остаться без чая, риса и некоторых лекарственных препаратов.

В феврале 2024 года Россельхознадзор запретил ввоз на российский рынок эквадорских бананов, объявив, что в них нашли вредителя — муху-горбатку. Произошло это после объявления властей Эквадора о готовности обменять российскую военную технику, находящуюся в распоряжении Кито, на новую американскую, несмотря на категорические протесты Москвы.