Многие курящие водители не придают значения порой машинальному жесту. Однако, как пояснил «Газете.Ru» юрист Лев Воропаев, это прямое нарушение, влекущее штраф по региональным законам о благоустройстве.

Административной ответственностью это правонарушение не ограничивается. Если выброшенный окурок спровоцирует пожар, водителя могут привлечь по уголовной статье — за уничтожение или повреждение имущества.

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Кодекс об административных правонарушениях классифицирует окурок как продукт потребления, следовательно, его выброс приравнивается к выбросу отходов. Части 3.1, части 3 и примечание 1 к статье 8.2 КоАП РФ чётко определяет наказание за их несанкционированный выброс: гражданин (водитель) должен заплатить штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей; должностное лицо — от десяти тысяч до 30 тысяч рублей; юридическое — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.