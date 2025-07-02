Банки массово снизили проценты по накопительным счетам

Крупные российские банки стали массово урезать приветственные и базовые ставки по накопительным счетам. Волна снижения доходности на рынке депозитов отразилась и на этом продукте, хотя и с задержкой. Накопительные счета, по словам опрошенных "Российской газетой" экспертов, стали для банков инструментом удержания клиентов и повышения лояльности, а также продаж.

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На рынке действительно наблюдается волна падения ставок по накопительным счетам, подтвердила "РГ" аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева. Снижение идет с небольшой задержкой после корректировки ключевой ставки ЦБ, поскольку банки не торопятся "резать" доходность сразу, чтобы сохранить клиентскую лояльность, добавила она. По данным маркетплейса, средние базовые ставки по всем накопительным счетам снизились за месяц на 0,6 процентного пункта. На 1 июля показатель составил уже 13,2%.

Что касается максимальных приветственных ставок, то их диапазон составляет от 17 до 21% годовых для новых клиентов или при выполнении определенных условий. То есть банк смотрит в том числе на наличие подписки или повышенных трат по картам, оформление дополнительных продуктов. Месяцем ранее максимальные приветственные ставки доходили до 23% годовых, указывает аналитик. Для самих банков накопительные счета уже перестали быть способом агрессивного привлечения средств. Это скорее инструмент удержания клиентов и кросс-продаж, считает Замалеева.

Акцент банков сейчас смещается в сторону более маржинальных продуктов - инвестиций, карт, страховок. Но спрос на накопительные счета остается, особенно в условиях сохраняющейся неопределенности и желания держать деньги в ликвидной форме, считает аналитик.

Банк ВТБ снижает приветственную ставку по накопительному счету с 19% до 18% годовых с 3 июля. Банк ДОМ.РФ уже скорректировал промоставку с 1 июля, уменьшив ее с 18,7% до 18,3% годовых. О снижении ставок предупредили своих клиентов МКБ, а также Сбербанк, МТС Банк и Озон Банк. ПСБ планирует с 4 июля уменьшить базовую ставку на три процентных пункта до 5% годовых. Банк также снизит надбавки за траты по картам. Аналогично поступил Газпромбанк: максимальная ставка по одному из накопительных счетов уменьшилась с 19% до 18% в конце июня за счет снижения надбавок.

Так называемые промоставки, как правило, действуют первые два месяца, реже - три. Одни банки фиксируют повышенную доходность на весь указанный период. Другие используют концепцию надбавок, которые тоже фиксированы, но все-таки привязаны к базовым ставкам. Это означает, что при снижении последних обещанные проценты на деле окажутся ниже.

Более выгодные ставки остаются там, где банки хотят привлечь или удержать клиентов, говорит Мария Ермилова, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. Клиенты, по словам эксперта, продолжают "мигрировать" из банка в банк в поисках выгодных условий. У людей есть понимание, что в скором времени ставки могут начать "таять" и нужно успеть получить максимальный доход, добавила она. "В настоящее время лучше диверсифицировать денежные средства по счетам и вкладам на более длительный срок под наиболее высокую ставку, чтобы ее зафиксировать на длительное время", - считает эксперт.

Для большей гибкости, как отмечает Замалеева, можно комбинировать вклады с накопительным счетом, однако доходность будет ниже. Всегда важно использовать диверсификацию, отметила Ермилова.