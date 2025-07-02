Назван фактор, мешающий росту зарплат в России

Плановое «охлаждение экономики» затрудняет выполнение бизнесом рекомендации президента Владимира Путина о переходе к политике высокой заработной платы. Об этом заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

По мнению Миронова, на рынке труда может усиливаться соперничество, но компаниям становится все сложнее мотивировать сотрудников материальными стимулами. По словам парламентария, реальные зарплаты стали расти вдвое медленнее, каждому третьему работнику за последний год урезали или вовсе перестали начислять премии, а каждая шестая компания готова сократить зарплаты.

«Это значит, что дефицит кадров как фактор побуждавший работодателей увеличивать фонд оплаты труда имел краткосрочный эффект и перестает работать», — отметил Миронов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что задолженность по заработной плате увеличилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Все больше компаний вынуждены переходить на четырехдневную рабочую неделю. Действия Центрального банка и Министерства финансов делают целые сектора экономики нерентабельными, что может привести к банкротству, добавил лидер партии.