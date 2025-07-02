Девальвация обесценит деньги: названы сроки обвала сбережений

В настоящее время рубль сильное переукреплён.

Для достижения равновесного курса, он должен быть девальвирован как минимум на 15%, сообщает ИА DEITA.RU.

Как заявил в беседе с «Российской газетой» инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев, нынешний курс рубля сейчас слишком высокий. Он крайне невыгоден всем отечественным экспортёрам. Для того, чтобы выровнять ситуацию, должен произойти существенный рост импорта, объяснил эксперт.

В такой ситуации нацвалюта РФ ослабнет. Как полагает специалист, это произойдёт во второй половине текущего года. Одним из главных триггеров девальвации рубля станет понижение ключевой ставки Центральным банком страны в июле. Если это произойдёт, российская денежная единица начнёт сдавать свои позиции в паре с долларом.

Девальвация точно будет: к чему готовиться россиянам с долларами

Как подчеркнул эксперт, сегодня девальвация рубля является основным ожидаемым сценарием. Другими факторами, которые будут способствовать ослаблению национальной валюты РФ, станут сокращение притока долларов и падение цен на нефть. Так что снижение курс рубля может начаться уже в июле, полагают специалисты.

В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал изданию «Газета.ру» о том, что резкое ухудшение геополитической обстановки также может спровоцировать серьёзную девальвацию рубля вплоть до отметки в 100 в паре с долларом. Без наличия этого фактора, как считает эксперт, нацвалюта РФ к этому значению уже не вернётся.

В любом случае девальвация рубля обесценит деньги населения. Если прогнозы специалистов реализуются, то этот процесс начнётся уже в середине лета этого года. Падение курса рубля по отношению к доллару приведёт к неизбежному подорожанию продуктов в магазинах. Таким образом, девальвация обернётся неминуемым обесцениванием доходов и сбережений.