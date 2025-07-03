Эксперт рассказал, сколько денег нужно хранить на всякий случай

Россиянам нужно хранить в сбережениях сумму в две-три зарплаты на всякий случай, считает магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. В случае болезни или потери работы эта сумма позволит продержаться пару месяцев — за это время можно найти новое место работы или восстановить здоровье, рассказала она «Газете.Ru».

Разово выделить крупную сумму может быть трудно, поэтому стоит откладывать 10% от ежемесячного заработка, призвала Мери Валишвили. По её словам, сбережения можно сформировать даже при низкой зарплате. Накопленные деньги лучше положить на банковский вклад.

Эксперт рекомендует открывать вклады по принципу «лесенки»: разделить деньги на несколько вкладов с разным сроком, от трёх месяцев до года. В таком случае деньги всегда будут под рукой. Подробнее о том, как выбрать вклады для «лесенки», рассказали в статье. Альтернативой может стать накопительный счёт, однако банк вправе изменить ставку по нему в любой момент.