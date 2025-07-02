Россиян призвали избегать одной «ловушки» в магазинах

Россиянам, которые закупаются в супермаркетах, лучше всего оплачивать продукты через кассиров.

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Такой совет гражданам дал экономист Андрей Бархота, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, использование касс самообслуживания сопряжения с целым рядом риском. В частности, любой человек может совершенно случайно «пробить» один и тот же товар два и более раз. В итоге конечная сумма в чеке может здорово увеличиться.

Кроме этого, на кассе самообслуживания можно нечаянно оплатить товар, который остался после другого покупателя. Люди часто либо забывают «пробивать» все выбранными ими продукты, либо же в самый последний момент передумывают и оставляют их на месте.

«Вам чек нужен?» Почему кассиры задают этот вопрос? Касается каждого покупателя

Также использование касс самообслуживания может обернуться тем, что рядом стоящий человек увидит данные банковской карты. Если эта информация окажется в руках третьих лиц, они могут воспользоваться её в своих корыстных целях, предупредил экономист.

Как объяснил эксперт, сегодня всё больше и больше точек продаж продуктов активно увеличивают число касс самообслуживания т.к. для них это финансово выгодно. За счёт этого они могут сократить свои издержки, ибо им не приходится платить кассирам.

Однако, для самих покупателей использование таких касс является весьма сомнительным преимуществом. Зачастую для того, чтобы оплатить покупки таким образом у человека уходит гораздо больше времени, чем если бы его товары «пробили» как обычно.