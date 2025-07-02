Россиянам пообещали большую зарплату во второй половине июля

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В июле вторая половина зарплаты третий месяц подряд будет больше, чем первая, рассказал «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Россиянам пообещали большую зарплату во второй половине июля
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Это связано с числом рабочих дней в каждой половине месяца, однако перекос будет не таким значительным по сравнению с маем и июнем.

«В июле 23 рабочих дня — в первой половине месяца 11 рабочих дней, а во второй половине — 12 рабочих дней. В июне такое соотношение было 8 и 11 соответственно (19 рабочих дней), а в мае — 7 и 11 соответственно (18 рабочих дней)», - сообщил экономист.

К примеру, оклад составляет 71 тысячу рублей. В июле сотрудник получит аванс в размере 33 956,52, а по итогам месяца ему заплатят 37 043,48 рубля, привел расчеты Балынин.

«В июне у такого сотрудника за первую половину месяца выплаты были 26 008,74 рубля за вычетом налога, за вторую — 35 761,26 рубля, а в мае — 24 022,11 рубля за вычетом НДФЛ и 37 747,89 рубля соответственно», - уточнил эксперт.

Ранее специалисты НИУ ВШЭ выяснили, как меняются представления россиян о доходе, необходимом для «нормальной жизни». Осенью 2023 года россияне в среднем считали достаточной сумму в 70,8 тысячи рублей, осенью 2024-го называли сумму в 81 тысячу рублей на человека.