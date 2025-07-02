В России скоро изменятся правила снятия наличных через банкоматы.

Нововведения заработают с 1 сентября этого года, сообщает ИА DEITA.RU.

Главным новшеством станет введение лимита для подозрительных операций. Как пишет «Российская газета», в этом случае человек, действия которого содержат признаки мошеннической активности, сможет снять с карточки в банкомате не более 50 тысяч рублей в сутки. Срок введения такого ограничения — 48 часов.

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Как только оно будет применено, банк сразу же уведомит об этом обладателя «пластика». Для того, чтобы миновать ограничение, ему придётся лично обратиться в банк. Если там убедятся в том, что он не находится под влиянием мошенников, ограничительные меры будут сняты.

При этом, если карточка человека попала в специальный реестр подозреваемых в мошенничестве, который будет вести Центробанк, тогда в его отношении будет введено ещё более жёсткое ограничение — ему позволят снимать через банкомат всего 100 тысяч рублей в месяц.

Новшество призвано ограничить деятельность «дроперов» или «дропов», которые отдают аферистам свои карточки для осуществления незаконной деятельности. С помощью таких ограничений государство пытается бороться с активностью злоумышленников, использующих рядовых граждан с целью вывода украденных средств.