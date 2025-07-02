Средний размер пенсии у женщин оказался немного выше, чем у мужчин, — 23 250 рублей против 23 030 рублей соответственно, рассказала «Газете.ру» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин Ольга Епифанова.

По ее словам, это связано с особенностями пенсионной системы и с тем, что в стране женщин-пенсионеров почти в два раза больше, чем мужчин.

«При этом женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Однако многие женщины работают неполный день или делают перерывы в карьере из-за ухода за семьей, что снижает их пенсионные накопления», — отметила сенатор.

Епифанова призвала развивать дополнительные программы пенсионной поддержки для женщин, которые позволят учитывать перерывы в трудовом стаже и помогут им создавать резервы для будущей пенсии.

Пенсии россиян пообещали увеличивать дважды

Ранее специалисты НИУ ВШЭ выяснили, как меняются представления россиян о доходе, необходимом для «нормальной жизни». Осенью 2023 года россияне в среднем считали достаточной сумму в 70,8 тысячи рублей, осенью 2024-го называли сумму в 81 тысячу рублей на человека.