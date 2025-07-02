Деньги обесценятся уже точно: доходы и сбережения россиян ждет удар

Россияне совершенно неминуемо ощутят на себе эффект от повышения коммунальных тарифов, которое произошло по всей стране 1 июля.

Об этом всех граждан предупредил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, рост стоимости ЖКУ неизбежно станет тем самым фактором, из-за которого вырастут цены во всей экономике. Данное обстоятельство, как объяснил эксперт, выступит мощным проинфляционным фактором, который потянет вверх стоимость товаров и услуг.

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Всё дело в том, что из-за июльского повышения тарифов российским компаниям придётся тратить больше денег на электроэнергию и другие ресурсы. Это повысит общие издержки предприятий, которые обязательно будут компенсироваться за счёт роста цен, дабы не падала норма прибыли.

В конечном итоге за всё будет расплачиваться конечный покупатель. Как рассказал специалист, повышение коммунальных тарифов станет дополнительной проблемой для компаний наряду с уже существующими, а именно — высокими ставками по кредитам и дефицитом на рынке труда.

Ранее о том, что россияне обязательно столкнуться со всплеском инфляции из-за повышения тарифов ЖКУ, предупреждала глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина. Она также отмечала, что «коммуналка» подорожает выше уровня инфляции, пишет портал «Банки.ру».

Таким образом, деньги россиян обесценятся уже точно. Это произойдёт из-за нового витка роста инфляции, спровоцированного подорожание ЖКУ. Доходы и сбережения россиян ждёт удар — закупить на ту же самую сумму денег можно будет уже меньше товаров и услуг.