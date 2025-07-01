На «Госуслугах» появилась возможность оформления социальных вкладов и счетов

На портале «Госуслуги» заработал сервис по оформлению социальных вкладов и счетов. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Отмечается, что воспользоваться сервисом могут только льготные категории граждан, который получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Речь идет о граждан РФ старше 18 лет, получающих единое пособие на детей и беременных женщин, ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту, а также федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

Желающие смогут открыть социальный вклад на сумму до 50 тысяч рублей по максимально предложенной банком ставке. Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются ежемесячно. У социального счета нет ограничений по сумме, открыть его можно на год.