Мишустин заявил о введении ежегодной выплаты для части граждан

В России с июня 2026 года введут ежегодную семейную выплату, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что ее будут получать работающие родители с двумя и более детьми, если доход семьи ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, пишет пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Мишустин отметил, что следует по всей стране создавать условия для того, чтобы граждане могли строить карьеру и получать достойную зарплату.

Выплата будет компенсировать часть уплаченного налога на доходы физлиц. Его будут пересчитывать по сниженной ставке в 6%, а разницу — возвращать, уточнил глава кабмина.

Премьер подчеркнул, что к запуску этой меры помощи необходимо готовиться уже сейчас: заранее отладить все процессы, донастроить информационные системы, чтобы процедуры были понятными и простыми для людей, не возникало сбоев.

Мишустин констатировал, что Министерству труда и Соцфонду необходимо обратить на проект особое внимание.

Напомним, что прожиточный минимум в России на душу населения составляет 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для детей — 17 201 руб., а для пенсионеров — 15 250 руб.