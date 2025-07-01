Реальные зарплаты в России стали расти вдвое медленнее

Реальные зарплаты в России увеличились на 5,2% в первые месяцы 2025 года, что вдвое меньше, чем годом ранее. Средняя номинальная зарплата достигла 90 тыс. рублей, но с учетом инфляции рост составил всего 5,2%, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты (СП).

По словам экспертов, основной причиной замедления роста зарплат является высокая инфляция, которая съедает повышение жалования. С 7,5% в 2024 году она выросла до 10% к началу 2025 года. Также на ситуацию повлияли повышение ключевой ставки ЦБ и сокращение внутренних резервов компаний. В результате в 2025 году лишь 40% компаний сообщили о повышении окладов, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 60%.

Наиболее медленный рост зарплат наблюдается в сельском хозяйстве, домашних услугах и строительстве (+4–7% в номинальном выражении). Оклады снижаются в добыче сырья (–6%). Минэкономразвития РФ отмечает, что в легкой и пищевой промышленности зарплаты растут медленнее всего. В госсекторе, особенно в образовании, культуре и науке, зарплаты также повышаются медленно, часто не успевая за инфляцией.

По словам и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Фруминой, снижение реальных зарплат может ослабить внутренний спрос и замедлить экономику. В 2025 году реальный рост зарплат, вероятно, составит 4–6% при условии снижения инфляции. Новая волна активного повышения зарплат возможна лишь в 2026 году при стабилизации макроэкономики и смягчении политики ЦБ, добавляют в компании Freedom Finance Global.