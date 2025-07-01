Грядет отложенная девальвация: что ждет россиян с рублевыми накоплениями

Денежной единице РФ предстоит ослабить свои позиции.

Такой прогноз озвучил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, россиянам с рублёвыми накоплениями стоит готовиться к отложенной девальвации, которая может начаться уже через пару месяцев. Одной из главных её причин может стать изменение цен на нефть на мировом рынке.

Несмотря на то, что данный фактор уже перестал играть для курса рубля такую же важную роль, как это было раньше, российская национальной валюта всё равно в том или иной степени подвержена влиянию изменений мировых цен на сырьё.

Кроме этого, девальвацию рубля будет стимулировать и такой аспект, как понижение ключевой ставки Центрального банка страны. Осенью регулятор может продолжить смягчение своей денежно-кредитной политики, что скажется на курсе нацвалюты РФ.

Согласно прогнозу специалиста, совокупность этих обстоятельств приведёт к тому, что доллар подорожает в паре с рублём до отметки в 85. Девальвация российской денежной единицы позволит увеличить доходы государственного бюджета.

Для россиян с рублёвыми накоплениями это будет означать уменьшение их покупательной способности. Рост курса доллара неизбежно вызовет подорожание всех импортных товаров, а значит вырастет ценник у продуктов на полках магазинов