Мошенники нашли замену звонкам на мобильные

Мошенники массово атакуют россиян через домашние телефоны. Этот способ стал особенно популярен в последние несколько недель, каждую неделю количество таких звонков растет на 20% и уже исчисляется миллионами, рассказали «Известиям» специалисты по кибербезопасности.

Основными жертвами становятся пожилые люди, которые доверяют звонкам на домашний телефон и с готовностью принимают мошенников за представителей различных организаций.

В одной из схем мошенники звонят под видом сотрудников «Ростелекома», сообщают об окончании действия договора и просят сообщить код из СМС. Затем преступники перезванивают от имени полиции или Росфинмониторинга, запугивают человека и требуют перевести деньги «для проверки», рассказала начальник отдела повышения осведомленности «Ростелекома» Марина Копрусова.

Также преступники могут представляться операторами коммунальных предприятий и требовать срочно оплатить счет за газ или электроэнергию. Часто они запрашивают у жертв СМС-код, реквизиты карты и другие сведения.

В начале 2025 года была распространена схема, где мошенники обзванивали городские номера с предложением вложиться в инвестиционный проект с обещанием дохода.

Интерес мошенников к стационарной связи растет по мере усиления защиты звонков на мобильные телефоны, отмечают эксперты. В Минцифры уже заявили, что готовы оперативно разработать и внедрить дополнительные защитные меры для стационарной связи.

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