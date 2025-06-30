Омбудсмен рассказала о мошеннических схемах против семей бойцов СВО

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что мошенники начали придумывать новые схемы обмана родных и близких участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

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По ее словам, аферисты через Telegram рассылают вредоносные файлы от якобы аккаунта «Комитета Красного Креста».

«Эксперты предупреждают: если название файла заканчивается на .apk — это признак угрозы. Ваши данные могут украсть, а социальные сети и банковские приложения — взломать», — написала омбудсмен.

Львова-Белова также предупредила о других схемах, с которыми могут столкнуться семьи участников СВО. Так, по ее словам, аферисты начали создавать поддельные сайты, похожие на официальные страницы для оформления выплат, и просить пользователей заполнить форму, введя личные данные.

«Фейковые благотворительные фонды создают сайты и группы, где якобы собирают деньги на помощь военнослужащим. Аккаунты военнослужащих взламывают и от их лица просят перевести деньги. Родственникам звонят под видом сотрудников ведомств и сообщают, что их близкий якобы в плену. За «поиск» или «переговоры» просят перевести деньги», — рассказала омбудсмен.

При возникновении подобных ситуаций Львова-Белова призвала россиян немедленно обращаться в полицию.