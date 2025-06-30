В России призвали повысить стоимость звонков для борьбы с мошенниками

Главный шаг, который необходимо предпринять, чтобы снизить масштабы телефонного мошенничества в России, - это поднять стоимость звонка.

Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«В Китае тоже есть мошенники, но не в таком количестве, как в России. Причина частых звонков от мошенников в России - очень низкая стоимость звонка. Рубль за звонок у нас против условных десяти тысяч рублей в Китае. В Китае дорогие звонки, поэтому и мошенников меньше. Пока мы не повысим стоимость звонков, мы будем бороться с ветряными мельницами. Приведу в пример Дубай: там нельзя позвонить по Telegram, потому что надо все согласовать и получить лицензию», - рассказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН предупредил, что использование бесплатных VPN-сервисов грозит утечками данных.