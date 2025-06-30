Часть россиян может получить до 100 тысяч рублей по новой льготе

В 2026 году россияне могут получить около 80–100 тысяч ₽ посредством ежегодной семейной выплаты, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По закону семьи с невысокими доходами смогут вернуть 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Льготу могут получить семьи с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума.

Эксперт привёл расчёты для семьи из Калужской области. В 2025 году прожиточный минимум на душу населения в регионе равен 17 024 ₽, а полтора прожиточных минимума — 25 536 ₽. То есть семья с двумя детьми для получения выплаты должна зарабатывать не более 102 144 ₽ в месяц в 2025 году. Если родители получали одинаково, в 2026 году они смогут вернуть по 42 900,48 ₽ каждый, или 85 800,96 ₽ в целом. Для семьи с тремя детьми сумма налогового возврата составит 107 251,2 ₽, а с четырьмя детьми — 128 701,44 ₽.