В России появится новый тип вкладов

С 1 июля 2025 года в России появятся новые банковские продукты: социальный счет и социальный вклад. Они предназначены для льготных категорий граждан из числа получателей соцвыплат. Банки будут открывать социальные счета и вклады по запросу льготников, договоры будут оформляться через «Госуслуги».

На социальном вкладе можно будет разместить не более 50 тысяч рублей сроком на один год по максимальной процентной ставке по вкладам на этот срок, привлекаемым банком. Если держатель вклада по истечении срока продолжит получать соцвыплаты, вклад можно будет продлить еще на год. Пополнение вклада, частичное снятие денег, досрочное закрытие, перевод средств осуществляются бесплатно без потери процентов.

Размер процентной ставки по счету должен быть не менее половины размера ключевой ставки ЦБ. Льготник сможет иметь только один социальный вклад и один социальный счет.

С 1 июля услугу будут предоставлять 13 системно значимых банков, с 1 января 2027 года социальные счета и вклады смогут открывать и другие кредитные организации.

Сколько вкладов нужно открыть для максимальной выгоды

Банки зачастую предлагают лучшие условия по вкладам с достаточно существенной суммой, поэтому социальные счет и вклад могут быть интересны россиянам с невысокими доходами, отмечают аналитики Банки.ру. Соцсчет и соцвклад будут способствовать сохранению покупательной способности средств и позволят людям накопить или создать подушку безопасности, полагают аналитики.