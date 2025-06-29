В МВД рассказали россиянам о способах обмана мошенниками

Российская киберполиция (УБК МВД) рассказала пользователям об основных способах обмана через поддельные платформы.

В МВД отметили, что мошенники создают «фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих». Их цель — похитить платежные реквизиты пользователей.

Для этого используются фальшивые страницы Системы быстрых платежей (СБП) и поддельные сайты для аренды недвижимости.

«Чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на легитимных площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы», — заявили в киберполиции.

Дистанционное бронирование недвижимости стало нормой, поэтому гражданам надо тщательно проверять ресурс, где происходит оплата.

Также аферисты используют сайты-однодневки, предлагающие товары, билеты или услуги по «невероятно выгодным» ценам. После оплаты товар не приходит, более того, мошенник может запросить дополнительные средства и скрыться, получив двойной «куш».

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