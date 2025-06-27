Средние ставки по вкладам в России снизились

Средняя максимальная ставка в России по вкладам снизилась. Об этом Центробанка (ЦБ).

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Как отмечают в ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, во второй трети июня снизилась на 0,47 процентного пункта, до 18,4 процента годовых. На максимуме показатель составлял 22,28 процента — таким цифры фиксировались в декабре 2024 года, а минимальные — в октябре 2020-го (4,33 процента).

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка, регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

По данным маркетплейса «Финуслуги», максимальная ставка по полугодовым банковским вкладам в стране упала с 19,3 до 19 процентов. Средние ставки по трехмесячным, полугодовым и годовым вкладам в топ-20 банков по объему средств населения, то она к настоящему моменту снизилась до 18,73, 18,01 и 17,14 процента соответственно.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов ранее допустил, что в 2025 году может произойти еще одно снижение ключевой ставки — такой прогноз он дал на основании динамики роста потребительских цен. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что в июле Банк России продолжит идти курсом на ослабление денежно-кредитной политики. Этому поспособствует замедление инфляции.