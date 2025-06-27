Мошенники готовят масштабную атаку на россиян с 1 июля, предупреждают эксперты РАНХиГС, пишет РИА Новости.

Преступники эксплуатируют вступивший в силу месяц назад закон о запрете использования иностранных мессенджеров для госструктур, выдумав схему под названием «Единый агрегатор госуслуг». Представляясь сотрудниками несуществующего сервиса, мошенники обещают быстрый доступ к ведомствам и запугивают жертв от имени ФСБ, полиции и других структур, вымогая деньги.

Жертве либо сообщают о мнимых проблемах (угрозе счетам, уголовном деле, утечке данных) и «переводят» на «специалиста» либо предлагают оформить несуществующую услугу для доступа к «удобному порталу». В обоих случаях человека направляют на фишинговые сайты для кражи персональных данных или заставляют скачать вредоносное приложение.