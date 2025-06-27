Эксперты объяснили рост платы за ЖКУ

Согласно Институту проблем естественных монополий (ИПЕМ), базовый индекс роста платы за ЖКУ в 2025 году составит 13,4%, что станет максимумом за последние десять лет. Это повышение, которое почти вдвое превышает прогнозируемую инфляцию, специалисты все же считают компромиссом, так как оно компенсирует «недобор» повышения индекса в 2020–2022 годах, передает «Коммерсант».

Однако аналитики, опрошенные изданием, видят предпосылки для замедления роста тарифов в ближайшие годы в связи с завершением опережающего роста цен на оборудование в ЖКХ.

В ИПЕМ также отмечают рост дисбалансов в тарифном регулировании: во втором полугодии 2024 года возобновились внеочередные индексации тарифов в некоторых регионах, а муниципалитеты в Кемеровской, Московской и Свердловской областях установили индексы сверх допустимых рамок.

По данным ФАС, в 2024 году в тарифах на ЖКУ было выявлено 29,2 млрд руб. экономически необоснованных средств, что в 12 раз больше, чем в 2020 году. В результате тарифы были снижены в нескольких регионах: в Архангельской области на 34,2% в сфере теплоснабжения и на 29% в сфере обращения с ТКО на Чукотке.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что с 1 июля в России ожидается плановая корректировка стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. В среднем тарифы вырастут на 11,9%, но в разных регионах повышение может быть разным.