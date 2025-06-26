При этом выплаты самозанятым будут почти равноценны обеспечению устроенных по трудовому договору работников.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Ситуация с пенсиями в России очень тяжёлая, и она будет только ухудшаться у всех, в том числе и у самозанятых. Самозанятые многие пока не думают о пенсии. Та пенсия, которую они получат по старости, она не сильно будет отличаться от той, что они получат, если бы они платили бы государству, к сожалению. Сейчас, когда у государства не хватает денег, оно, скорее всего, обратится, в том числе и к самозанятым. Если на них начнут давить, они уйдут в тень, но сейчас это будет сделать намного сложнее».

Ранее Владимир Путин призвал оценить эффективность эксперимента с режимом самозанятости. Президент России ожидает предложения по улучшению механизма.