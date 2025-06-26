Стало известно, какие товары и услуги подорожают в России с 1 июля

В июле в России ожидается рост цен. Издание NEWS.ru выяснило, что подорожает в стране больше всего.

В материале говорится, что с 1-го числа в России ожидается рост цен из-за повышения тарифов ЖКХ на 11,9% в среднем, до 24–25% в отдельных регионах. Также подорожают электроэнергия (12,6%), газ (10,3%), вода (10–12%) и вывоз ТКО.

Бензин может подорожать на 2–3% из-за пика автосезона, ремонтов НПЗ и возможного снижения поставок. Строительные материалы, особенно базовые (бетон, кирпич, цемент), могут вырасти в цене на 10–20%, а пиломатериалы и изоляция — на 15–30%.

Фрукты и специи могут подорожать до 10% из-за военных действий на Ближнем Востоке. Турпутевки и авиабилеты также вырастут в цене: туры — на 15–20%, авиабилеты — на 7% из-за повышения тарифов Домодедово.

Мебель станет дороже на 8% из-за роста комиссий маркетплейсов. Школьные товары и канцтовары могут вырасти в цене на 5% в начале месяца и до 15% к концу июля.

Среди финансовых услуг срочные вклады могут подешеветь из-за снижения ключевой ставки ЦБ, а кредиты начнут дешеветь медленно из-за ужесточения макропруденциальных лимитов, подчеркивается в статье.