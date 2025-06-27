Какие деньги, зачисленные на карту, никогда нельзя тратить

Существует особый вид денег, которые поступают на карту и ни при каких обстоятельствах не подлежат трате.

Об этом предупредил эксперт портала «Банки.ру» Артур Хачатрян, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, речь идет о средствах, зачисленных от микрофинансовых организаций. Специалист отметил, что в последнее время в России участились случаи, когда гражданам на карту приходят именно такие кредитные деньги.

Об этом свидетельствуют последние данные Центрального банка. Регулятор также предупредил россиян о том, что из-за утечек различных баз данных мошенники получили широкие возможности для отправки денег гражданам без их согласия.

Хачатрян подчеркнул, что некоторые МФО сейчас предлагают небольшие займы по копии паспорта через интернет. Этим активно пользуются злоумышленники. У них есть две проверенные схемы обмана россиян.

Первая схема: после зачисления на карту жертвы небольшой суммы — например, нескольких тысяч рублей — мошенники начинают звонить и требовать вернуть якобы накопившиеся проценты.

Вторая схема: гражданину звонят с предложением отменить займ, поскольку он якобы был оформлен по ошибке. Для этого требуют отправить специальный код из SMS. Те, кто соглашается, предоставляют злоумышленникам доступ к личному кабинету в мобильном банке или на портале Госуслуги.

В связи с этим специалисты ЦБ настоятельно предостерегли россиян от использования таких средств. Тратить деньги, полученные от МФО, даже если они кажутся легкими и безобидными, категорически нельзя.

Если поддаться искушению и начать использовать эти деньги, последствия могут быть очень серьезными: в лучшем случае — придется отдавать огромные проценты, а в худшем — могут последовать обвинения со стороны правоохранительных органов в участии в мошеннических операциях.