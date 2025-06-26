В России просрочка по кредитным картам достигла рекорда

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Просрочки по кредитным картам в России продолжают расти — на конец мая около 8,5 млн карт имели задолженность свыше 90 дней. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро».

В России просрочка по кредитным картам достигла рекорда
© РИА Новости

Общая сумма таких долгов составила почти 576 млрд рублей. Год назад этот показатель был ниже — около 427 млрд, передает «Газета.ру». Аналитики обратили внимание, что задержки с выплатами наблюдаются не только по «долгим» просрочкам, но и по краткосрочным — на 30 и 60 дней.

В целом доля проблемных кредиток достигла 12% от всех выданных, а их долги составляют более 11% от всего «карточного» портфеля банков. Эксперты связывают ситуацию с высокой закредитованностью граждан и тем, что в 2024 году банки активно выдавали кредитки.