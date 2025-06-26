Кто сможет открыть социальный вклад с 1 июля

С 1 июля 2025 года в России появятся социальные вклады и счета. Они рассчитаны на граждан, которые получают меры социальной поддержки по утверждённому правительством перечню, рассказала «РИА Новости» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.

С 1 июля 2025 года такие вклады обязаны открывать только системно значимые банки, а с 1 января 2027 года — остальные кредитные организации входящие в систему страхования вкладов (ССВ).

Для того, чтобы открыть социальный вклад, нужен доступ к «Госуслугам» и электронной подписи. Гражданин может иметь только один социальный счёт и один вклад, при этом они могут быть в разных банках. Вклад не может превышать 50 тысяч ₽. Срок вклада — год, однако его можно продлить на тот же срок. На остаток на счёте каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, которая действует в банке для вкладов физлиц сроком от месяца до года включительно.