Забастовка в Красноярске: водители мусоровозов против сокращения зарплат

В Красноярске прокуратура инициировала проверку в связи с жалобами сотрудников подрядчиков ООО «Росттех», которые работают водителями и операторами. Работники компаний утверждают, что им сократили заработную плату, сообщает «Коммерсант».

Как сообщили представители компаний, их руководство в устной форме предупредило о том, что с июня текущего года зарплата будет снижена на 15%. После этого сотрудники компаний не явились на работу.

По информации, предоставленной организацией, речь идет о сотрудниках компаний «Прогресс» и «Ликсо», которые предоставляют услуги по транспортировке отходов для «Росттеха».

В качестве аргументации своего решения руководство компаний предположительно сообщило о намерении уменьшить размер заработной платы из-за сокращения платежей от регионального оператора за предоставленные услуги.

«Однако на данный момент приказы о снижении оплаты труда не изданы»,— подчеркнули в прокуратуре.

Ранее издание Newsweek сообщило, что протесты, вспыхнувшие в Лос-Анджелесе из-за рейдов иммиграционной полиции, начали распространяться по всей стране. Протесты затронули Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Даллас, Остин, Сиэтл, Тампу, Сан-Франциско, Новый Орлеан, Филадельфию и Атланту.