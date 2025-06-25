Россияне перестают нести деньги в банки

В последние месяцы темпы прироста объемов вкладов населения замедлились по сравнению с 3-4 кварталами 2024 года. С чем это связано и что будет со ставками по вкладам во второй половине 2025 года, рассказала эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Согласно базе данных Банки.ру средний уровень ставок по классическим вкладам всех банков составляет 14,3% годовых на 10 июня. По промо-предложениям, как отмечает эксперт, можно найти продукты выше 19-20% годовых, но они зачастую ограничены сроками и условиями.

Что происходит с вкладами

«В последние месяцы темпы прироста объемов вкладов населения действительно замедлились в сравнении с 3-4 кварталами прошлого года. Это, на наш взгляд, во многом связано с ожиданиями дальнейшего снижения ставок и попытками населения “переложиться” в более доходные инструменты», — пояснила аналитик.

Впрочем, по мнению эксперта, это не является признаком оттока средств с банковского рынка. Гаянэ Замалеева называет это временной стабилизацией на фоне изменяющихся рыночных условий.

«Спрос по срокам размещения также постепенно трансформируется: если в начале года преобладали короткие вклады на фоне повышенных ставок, то сейчас наблюдаем рост интереса к среднесрочным и долгосрочным вкладам — от 6 до 12 месяцев и более. Это отражает стремление зафиксировать относительно высокую доходность до того, как она снизится еще сильнее», — продолжила эксперт.

Так, на примере мая, доля вкладов сроком на год достигла 20,4%, обновив свой максимум в этом году. Однако, лидерами спроса неизменно являются трехмесячные депозиты, на которые приходится стабильно 28-32% от общего спроса.

Что будет дальше

В ближайшие месяцы эксперт ожидает продолжения тренда на умеренное снижение ставок: по мере смягчения политики ЦБ ставки по вкладам будут снижаться пропорционально.