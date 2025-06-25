С сентября россиянам запретят просить о разблокировке активов в Европе

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Казначейство Бельгии может уже с сентября 2025 года прекратить принимать документы на разблокировку замороженных активов.

Заявки россиян на разблокировку активов в ЕС могут перестать принимать
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Об этом сообщает инвесткомпания Wealth IQ со ссылкой на своих европейских партнёров. Это значит, что подать заявление на получение бельгийской лицензии — необходимого условия для разблокировки активов в системе Euroclear — можно будет только до конца лета.

Официального заявления от властей пока не было, но, по информации Wealth IQ, решение уже согласовано с Еврокомиссией. В компании подчёркивают, что отсутствие действий со стороны инвесторов может быть воспринято как согласие с блокировкой активов.

В июне 2022 года Евросоюз ввёл санкции против российского Национального расчётного депозитария (НРД). В результате были заморожены российские активы на сумму около 5,7 триллиона ₽. Позже казначейство Бельгии разрешило инвесторам подавать индивидуальные заявки на разблокировку. Однако на практике многие российские участники, включая «БКС Мир инвестиций», ВТБ, «Тинькофф Страхование», «Цифра Брокер» и УК «Альфа-Капитал», получили отказ.

При этом частным инвесторам удавалось получить разрешение чаще. Например, в 2023 году лицензию выдали россиянам с европейским ВНЖ или банковским счётом в ЕС. Среди юридических лиц добились успеха только единицы — банк «Санкт-Петербург» взыскал через суд более $107 миллионов, также разрешения получали Экспобанк и Ури-банк.