Квалифицированные инвесторы в РФ смогут получать доход от роста криптоактивов

БКС запустил линейку из семи структурных продуктов с базовыми активами, доходность которых привязана к стоимости биткоина и эфира. Они уже доступны квалифицированным инвесторам в приложении «БКС Мир инвестиций».

© Газета.Ru

Основные базисные активы линейки – акции биржевых фондов iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF. Общей целью всех новых структурных продуктов является получение потенциального дохода от роста криптоактивов, уточнили в БКС.

Большая часть инструментов предполагает полный возврат вложенных средств при любом снижении базисных активов. Уровень защиты капитала инвесторы могут выбрать самостоятельно. При этом инвестиции непосредственно в криптовалюту не осуществляются. Также условиями не предусмотрена поставка базовых активов.

В БКС подчеркнули, что ряд решений позволяют рассчитывать на потенциальный доход, обгоняющий рост входящих в них активов.