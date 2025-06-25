ВТБ: мошенники стали предлагать "работу", чтобы выманить деньги

У мошенников появилась новая схема - они под видом работодателей выманивают у россиян крупные суммы. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом "помощи" якобы работодателю, сообщили в пресс-службе ВТБ, специалисты которого выявили новую схему обмана.

"Подобные схемы используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не просто создают видимость трудоустройства - они искусственно формируют отношения "начальник-подчиненный", чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия", - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

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В ВТБ также посоветовали, как обезопасить себя от подобных мошеннических схем: прежде чем соглашаться на работу, нужно проверить работодателя и найти официальные контакты компании, убедившись в ее существовании. Также не стоит переводить деньги, даже если "работодатели" обещают компенсацию или возврат средств. Кроме того, нужно быть осторожным с подозрительными номерами телефонов, так как мошенники часто их меняют и скрываются под вымышленными именами. В пресс-службе банка также предупредили, что если "работодатель" предлагает оплатить что-либо перед трудоустройством, то это явный признак обмана.