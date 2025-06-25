Деньги скоро обесценятся: озвучены сроки девальвации сбережений россиян

Уже в самое ближайшее время россияне смогут столкнуться с падением покупательной способности своих сбережений.

Об этом всех граждан предупредили аналитики портала Profinance, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты, на фоне того, что финансовые власти страны достаточно успешно справились с задачей замедления инфляции, на горизонте появился новый фактор, который также сможет обесценить накопления и доходы населения.

Речь идёт о грядущей девальвации рубля. Подавляющее большинство профессиональных экономистов сходятся во мнении о том, что падение курса национальной валюты РФ к доллару неизбежно и что оно обязательно произойдёт.

Оно будет обусловлено сразу несколькими причинами. Во-первых, снижение оценки рубля неминуемо на фоне смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Когда Центробанк снижает ключевую ставку, это всегда бьёт по нацвалюте.

Это связано с тем, что рублёвые инструменты начинают терять свою привлекательность ввиду падения их доходности. Люди с деньгами начинают из них «выходить» и на рынке начинает расти спрос на иностранные денежные единицы, объяснили аналитики.

Другой важный момент — это наполняемость бюджета. Специалисты сходятся в том, что российским властям придётся начать девальвацию рубля для увеличения притока рублёвой ликвидности в госказну. Оба этих аспекта должна сработать уже летом.

В результате, как полагают эксперты, уже к концу этого сезона в России начнётся девальвация рубля. Самый ранний срок её старта — это середина июля. С этого момента покупательная способность рублёвых сбережений начнёт снижаться.

Деньги обесценятся за счёт роста цен на иностранные продукты. При этом, специалисты отмечают, что данный процесс будет плавным. Рубль будет уступать свои позиции доллару плавно, так что резкого подорожания товаров быть не должно.