В Госдуме рассказали о субсидиях для россиян на оплату ЖКХ

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что у ряда россиян есть право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ. Его слова приводит РИА Новости.

Якубовский уточнил, что субсидия на оплату ЖКХ гражданам России, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Среди них пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды и семьи участников специальной военной операции на Украине (СВО).

При этом льготу могут получить как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма.

«Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей», — уточнил депутат.

Ранее Якубовский назвал справедливым повышение ставок за забор воды в 10 раз.