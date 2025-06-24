В России предсказали бум обращений в ломбарды

Во втором полугодии 2025 года число россиян, закладывающих ювелирные украшения в ломбардах, вырастет на треть из-за снижения кредитных ставок, роста курса доллара и подорожания золота.

Такое мнение высказал «Газете.ру» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Вероятнее всего, мы увидим во второй половине года небольшое снижение кредитных ставок и одновременно рост курса доллара, а с ним и рублевых цен на золото. Это значит, что россиянам станет проще брать займы, в том числе под залог ювелирных изделий», — пояснил Селезнев.

По его мнению, сочетание этих факторов может вызвать бум в ломбардах, особенно ближе к зиме, когда у граждан традиционно возрастают расходы. Сумма выданных займов под залог украшений может вырасти на 30% и более, прогнозирует Селезнев. При этом вырастет не только объем выдач, но и число заемщиков, ожидает он.

По данным ЦБ РФ, в 2024 году ломбарды выдали россиянам займы на 302 млрд рублей — на 25% больше, чем в 2023 году. 94% ссуд выдавалось под залог золотых украшений. Количество заключенных договоров за год существенно не изменилось, оставшись на уровне 16,6 млн. В ЦБ объясняют рост объема выдач при неизменном количестве займов возросшей ценой золота.