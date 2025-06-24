Мошенники стали создавать фейковые страницы для переводов по СБП

Мошенники стали создавать фейковые порталы для переводов по СБП (Системе быстрых платежей). Об этом рассказал эксперт по защите бренда Angara SOC Александр Сухарев в интервью для РИА Новости.

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По словам Сухарева, нередко перейти на такие страницы россиян убеждают из-за необходимости оплатить налог на денежный выигрыш, который они якобы получили. Жертв пытаются убедить, что сделать это можно только пройдя по предоставленной злоумышленниками ссылке. Мошенники перешли на использование этого приема после блокировки Роскомнадзором фейковых сервисов «Наш платеж» и «Росплатеж».

«Если раньше они перенаправляли жертв на поддельные страницы «Росплатежа», то теперь внедряют оплату якобы через Систему быстрых платежей (СБП). Однако часть старых приемов сохранилась: например, предложение связаться с «поддержкой» в случае задержки зачисления средств», — рассказал Сухарев.

Чтобы не потерять свои средства, IT-специалист призвал россиян совершать платежи только через официальные приложения банков и платежных систем.