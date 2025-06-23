Стало известно, какие товары из Ирана и Израиля могут исчезнуть из магазинов

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, вероятно, отразится на мировой торговле. Издание Life.ru узнало, какие товары из Ирана и Израиля могут вырасти в цене или исчезнуть в России.

13 июня израильская сторона начала масштабную операцию против Ирана, которая связана с его ядерной программой. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран решил ответить на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами.

В материале говорится, что из Ирана привозят разнообразные продукты питания. Среди них — фрукты и овощи (цитрусовые, помидоры, киви, финики Sarmayeh, дыни, виноград), орехи и сухофрукты (фисташки, изюм марки Zereshk), консервированные продукты (томатная паста Sarmayeh, баклажанная икра, специи Golbahar (шафран, куркума), чай Golbahar, строительные материалы (цемент, керамическая плитка Kaj, сантехника AzarAb), удобрения (карбамид и аммиак), бытовая техника (холодильники, стиральные машины, кондиционеры Snowa), автомобили Iran Khodro, запчасти для автомобилей, лекарства и медицинское оборудование, а также ковры.

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Из Израиля в Россию также поступают различные товары. Среди них — овощи и фрукты (авокадо, финики, манго, перец и картофель), молочные продукты от бренда Tnuva, включая сыры, йогурты и творог, вино, лекарственные препараты и биологически активные добавки, кошерные продукты, включая мацу, косметические средства от Ahava, Sabon и Premier, медицинские технологии и оборудование от Medtronic и Rafael Advanced Defense Systems, удобрения Pelephite от Israel Chemicals Ltd (ICL).

«Уже сейчас можно прогнозировать, что израильские товары станут менее доступными по цене. Особо чувствительными окажутся свежие продукты и косметика: доставка их зависит от скорости, а любые перебои в воздушном и морском сообщении усиливают риски», — отмечается в статье.

В подобной ситуации российский рынок приспосабливается, находя новых поставщиков. Если из Израиля сократится импорт фруктов, косметики и медицинского оборудования, их место займут производители из Турции, Египта, Юго-Восточной Азии, Южной Кореи и Европы. Это займет некоторое время, но крупные торговые сети уже имеют опыт подобных замен, подчеркивают авторы.