В Госдуме раскритиковали призыв отменить пенсию для молодежи

Отмена пенсий для отдельной категории российских граждан носит дискриминационный характер и противоречит основным положениям Конституции РФ. Об этом заявила депутат Государственной думы Ксения Горячева, пишет «Лента.ру».

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По мнению парламентария, каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней не стоят никакие реальные решения.

Таким образом она прокомментировала призыв отменить пенсию для современной российской молодежи.

В мае бизнесмен Константин Малофеев предложил лишить бездетную молодежь права на будущие социальные выплаты. Он полагает, что подобная мера поможет вывести страну из демографического кризиса. В качестве примера он привел опыт Российской империи конца XIX — начала XX века.

Ранее Ксения Собчак выступила против отмены пенсии для повышения демографии.