Доллары лучше не покупать в банках: эксперт объяснил, почему

Россиянам, которые хотят приобрести доллары, лучше всего делать это через профессиональные брокерские платформы, а не через банки.

© Deita.ru

Такой совет гражданам в беседе с «Известиями» дала финансист Юлия Макаренко, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, главная причина, по которой стоит избегать покупки долларов в банках, заключается в том, что обмен валюты в российских кредитных учреждениях в данный момент с чисто финансовой точки зрения невыгодный.

Курс доллара наиболее близок к его рыночному курсу именно у брокеров. Кроме этого, как объяснила эксперт, всю потенциальную выгоду от продажи долларов в банках «съедает» тамошняя маржа, то есть разница между курсом покупки.

Такое положение дел, как заявила специалист, приводит к тому, что даже при значительном росте курса доллара, например, в районе 10 рублей за штуку в течение сравнительно небольшого промежутка времени, прибыль от обмена валюты окажется минимальной.

Также Макаренко обратила внимание и на то обстоятельство, что сегодня каждый российский банк устанавливает свои курсы валют, которые могут существенно отличаться от официального. Стоит учитывать и то, проводится ли операция онлайн или в офисах.

Ещё одним важным аспектом является качество наличных купюр. Сегодня российские банки стараются избавиться от старых банкнот и поэтому они в самую первую очередь стремятся продать гражданам именно такие неликвидные деньги.